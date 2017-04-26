Юрий Семин: "В перерыве можно было поменять любого из 11 игроков"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что армейцы были злее в каждом эпизоде, благодаря чему набрал три очка. Также специалист отметил, что не знает, каким составом играть против "Рубина" в следующем туре чемпионата.
- ЦСКА полностью нас переиграл, был злее и сильнее в каждом эпизоде. Компенсировать отсутствие Чорлуки не получилось. Когда проигрываешь 0:1 можно говорить о невезении, но сегодня нам серьезно дали по мозгам. Надеюсь, игроки исправятся в дальнейших матчах.
- Вы заменили Тарасова из-за его ошибок или по другой причине?
- В перерыве можно было менять любого из 11 игроков. Никто не сыграл в свою силу.
- Нет ли желания сыграть с "Рубином" полурезервным составом из-за предстоящего финала Кубка?
- После такого матча еще вопрос, какой состав основной, а какой полурезервный.