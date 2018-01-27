Юрий Семин: "В обороне не хватает суперответственности"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеского матча против "Эстерсунда" (3:3) сказал, что его не устраивают действия всей команды в обороне. Несмотря на три пропущенных мяча, наставник железнодорожников отметил, что есть много положительных моментов.

– Хорошо, что столько забили. Плохо, что столько пропустили... Не хватает пока дисциплины в обороне. Вернее супер ответственности в определенных моментах. В атаке все очень и очень неплохо, но в защите еще предстоит достаточно много работать. Причем не именно четырем защитникам, а всей команде. За оставшийся отрезок это нужно наладить.

В целом матч хороший, выдержали нагрузку. Отдельные игроки провели по 90 минут. Положительных моментов много.

– Тем более соперник серьезный – вышел в плей-офф Лиги Европы.

– На "Эстерсунд" ориентироваться не надо, хотя там есть игроки с такой скоростью, которой даже у наших нападающих нет.

– Миранчуки порой творили на чужой половине настоящее искусство.

– Не только Миранчуки, все игроки атаки молодцы. Сбор завершен, сказал всем спасибо. 16 дней и ни одного выходного, шла работа. Ребята выдержали. (Филипп ПАПЕНКОВ)