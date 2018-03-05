Юрий Семин: "В матче со "Спартаком" лучшей была вся команда. А Игнатьев - молодец"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что защитника Ведрана Чорлуку было рискованно выпускать в матче 21-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0). Специалист также добавил, что хорват готовится сыграть с "Атлетико".

– Болельщиков интересует, почему не играл со "Спартаком" Чорлука, здоровье которого, по вашим словам, уже не вызывает опасений?

– Так оно и есть. Но Ведран из-за тяжелейшей травмы несколько месяцев оставался без игровой практики. И сразу вводить его в состав было бы рискованно и для команды, и для самого футболиста. Но квалификация и опыт Чорлуки не подлежат сомнению. И сейчас он готовится сыграть с "Атлетико".

– Народ интересуется, что вы сказали Каррере, после чего итальянец сразу же натянул на голову капюшон?

– Посоветовал Массимо утеплиться, чтобы он потом не свалился с простудой.

– Не знал, что Семин на "ты" с итальянским языком.

– А он оказался и не нужен. Массимо уже все понимает по-русски. Так что это уже наш человек и хороший парень!

– Но потом Каррера почему-то опять скинул капюшон.

– Наверное, почувствовал, что и ему, и его команде будет жарко на поле.

– Известно, что вы никогда по игре не выделяете футболистов персонально. И все-таки то, что лучшим игроком матча "СЭ" назвал Игнатьева, одобряете?

– В воскресенье лучшей была вся команда. А Игнатьев – молодец! (Александр ЛЬВОВ)

Напомним, что первый матч "Атлетико" - "Локомотив" пройдет 8 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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