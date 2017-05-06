Юрий Семин: "В матче с "Анжи" будет ротация состава"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что его команда может показывать более качественный футбол. Он добавил, что перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Анжи" "Локо" нужно забыть о победе в Кубке России.

– Эмоций очень хорошие, положительные, – сказал Семин. – Мы показали хороший футбол, доставили радость себе и болельщикам. Сейчас мы начали подготовку к матчу с "Анжи". Нам нужно забыть финал. Задача взять Кубок выполнена, надо продолжать играть дальше в чемпионате. Не хотелось бы, чтобы у игроков была эмоциональная опустошенность, поэтому будет ротация – сыграет ряд новых футболистов. Они должны внести в игру свежую струю.

– Гильерме сказал, что это был лучший матч "Локомотива" в сезоне. Согласны ли вы с ним? И может ли команда играть еще лучше?

– Без сомнения, мы можем играть и лучше. Финал получился эмоциональным. Эмоции – это очень важно. Игроки пережили такой сложный период перед финальным матчем. В конце апреля был ряд сложных матчей. Непросто объяснить, почему в тех матчах сыграли не на должном уровне. Очень благодарен ребятам за финал, они правильно восприняли поражения. После игры с "Амкаром" могли занять хорошее для себя место – четвертое или пятое, но произошла непонятная ситуация с судейством в конце. После игры с ЦСКА мне было очень легко забрать ребят на базу. После "Рубина" мы тоже отправились на базу. Хорошо, что игроки правильно это восприняли.

Матч 27-го тура "Анжи" - "Локомотив" пройдет в понедельник, 8 мая. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" будет вести трансляцию матча "Анжи" - "Локомотив". (Ярослав СУСОВ)