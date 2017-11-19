Юрий Семин: "В Хабаровске можно заработать пневмонию. Но "Локомотив" не боится лететь"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 17-го тура чемпионата России против "Анжи"(1:0) пожелал удачи клубу из Махачкалы, добавив, что у команды все будет нормально. Кроме того, специалист подчеркнул, что "Локомотив" не боится лететь в Хабаровск на игру со "СКА-Хабаровск".
В следующем туре "Локомотив" встретится со "СКА-Хабаровск" на выезде. Матч запланирован на понедельник, 27 ноября, в этот день в Хабаровске прогнозируется минус 20 градусов.
– Использовали свой момент, прекрасно его разыграли, – цитирует пресс-служба "Локомотива" Семина. – "Локомотив" набрал три очка и двигается дальше. Спасибо футболистам, которые играли и в атаке, и в обороне. Нужно было защищаться, когда "Анжи" шел вперед, они защищались. Нужно было контратаковать, бежали в атаку. Также хочу пожелать удачи "Анжи". Есть единство, борьба. Думаю, все будет нормально.
– Как относитесь к разговорам о переносе матча со "СКА-Хабаровск" в Сочи или Каспийск?
– Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20? При этом говорят, что "Локомотив" боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем.
Бен Ричардс
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20:02
baden-baden
Ренат455 Мущщщинка, у вас с головой всё нормально?? Болелы придут в шапках куртках, пальто и прочих ТЁПЛЫХ вещах.. А что делать командам?? Вратарей в тулупы одевать? Любой свитер после пробежки промокнет от пота и потом прихватится морозом.. это не футбол будет а издевательство над спортсменами ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дефффчонка, я конкретно о болелах писал, которых упомянул Шпалыч. когда тебе добро дадут, напишешь об игроках. Пока тебя о них никто не спрашивал.
19:55
I love sports
Если вся проблема от Локо на счёт мороза,то РФС может поступить так;если на начало матча или за полчаса будет сильный мороз,то матч можно отменить-перенести,но Локомотив должен быть в Хабаровске.Организационные вопросы не столь важны.Деньги за билеты можно вернуть,расходы ТВ и стадиона должны быть прописаны в таком форс- мажоре.
19:08
Adik- Loko
maximsemenov ты на голову больной. Ты чмышь.а не болельшик. Какой-же ты смелый - облаять одного из великих русских тренеров. А в Хабаровск можно и Казанку послать - всё равно до перерыва мы будем первые!!!
19:03
maximsemenov
Хитрожопый бригадир проводниц!!! Летите и играйте, может повезет и нормально сыграете! А не повезет, сможешь и дальше хрень всякую нести, скажут ..., а понятно Шпалыч голову отморозил в Хабаровске)))
18:47
эстонский армеец
Составлен календарь - все подписали!!! Езжай и играй!!! Если бы не первое место паровоза, то можно было бы и подумать о каком-то переносе... Но - не сейчас! Можно дату игры перенести (на весну) - но, игра должна быть в Хабаровске.
18:46
Ренат455
Мастер_Шифу "Если надо" это пять баллов! Ну не летите, не играйте получите баранку и штраф. читайте внимательно!! "Если надо" это означает при отсутствии решения о переносе матча!!
18:31
Ренат455
baden-baden Стаканыч кричит, что хабаровские болелы не придут в мороз на стадион. Поэтому, болелы должны ехать из Хабаровска в Сочи или Каспийск. Неплохо Шпалыч придумал. Мущщщинка, у вас с головой всё нормально?? Болелы придут в шапках куртках, пальто и прочих ТЁПЛЫХ вещах.. А что делать командам?? Вратарей в тулупы одевать? Любой свитер после пробежки промокнет от пота и потом прихватится морозом.. это не футбол будет а издевательство над спортсменами
18:28
14BrGRU
лучше СКА пусть приедет в Москву и сыграет домашний матч там, так же ведь уже с кем то было, так можно .... и даже нужно!
18:01
shpasic
ну, пусть переносят матч. только не в другой город, а на весну.
17:58
Мастер_Шифу
"Если надо" это пять баллов! Ну не летите, не играйте получите баранку и штраф.
17:56
Serenky25
Зачем лететь то? Поездом..Наверное уже пора выдвигаться.
17:54
alex-ls
надо было меняться кругами, а теперь летите смельчаки :)
17:48
baden-baden
Стаканыч кричит, что хабаровские болелы не придут в мороз на стадион. Поэтому, болелы должны ехать из Хабаровска в Сочи или Каспийск. Неплохо Шпалыч придумал.
17:43
Чупа-чупас
Что значит "если надо"? Не летайте, сидите дома.
17:27