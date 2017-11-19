Юрий Семин: "В Хабаровске можно заработать пневмонию. Но "Локомотив" не боится лететь"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 17-го тура чемпионата России против "Анжи"(1:0) пожелал удачи клубу из Махачкалы, добавив, что у команды все будет нормально. Кроме того, специалист подчеркнул, что "Локомотив" не боится лететь в Хабаровск на игру со "СКА-Хабаровск".

В следующем туре "Локомотив" встретится со "СКА-Хабаровск" на выезде. Матч запланирован на понедельник, 27 ноября, в этот день в Хабаровске прогнозируется минус 20 градусов.

– Использовали свой момент, прекрасно его разыграли, – цитирует пресс-служба "Локомотива" Семина. – "Локомотив" набрал три очка и двигается дальше. Спасибо футболистам, которые играли и в атаке, и в обороне. Нужно было защищаться, когда "Анжи" шел вперед, они защищались. Нужно было контратаковать, бежали в атаку. Также хочу пожелать удачи "Анжи". Есть единство, борьба. Думаю, все будет нормально.

– Как относитесь к разговорам о переносе матча со "СКА-Хабаровск" в Сочи или Каспийск?

– Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20? При этом говорят, что "Локомотив" боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем.