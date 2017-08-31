Юрий Семин: "В Австрии много кислорода. Эти сборы полезны для всех"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, сборы в Австрии должны подготовить команды к напряженному графику предстоящих матчей. Также он отметил, что товарищеский матч должен помочь оценить состояние игроков, не имевших регулярной практики. Напомним, что со сбора в Бад Кляйнкирххайме железнодорожники вернутся 6 сентября.

– Сборы необходимы для двух групп игроков: у тех, кто провел мало матчей, будет совершенно другая работа в этот цикл, – цитирует пресс-служба клуба Семина. – У них будут более объемные тренировки, чем у тех, кто сыграл большое количество матчей (Фернандеш, Денисов) – им нужна в большей степени восстанавливающая работа, а именно работа на силу, бассейн, футбол – все в комплексе. У нас есть время, чтобы подготовить всю команду перед очень сложным циклом, который будет включать в себя чемпионат, Кубок, Лигу Европы – это очень много игр.

Чтобы производить ротацию игроков, нужно, чтобы все были в примерно одинаковой форме. Тут прекрасное место в горах, где много кислорода – это полезно для всех. Я практиковал такие сборы очень часто. Мы хотим, чтобы все были хорошо подготовлены.

– Плюс еще приедет Эдер.

– Да. Еще один важный момент: мы перед Лигой Европы сыграем один международный матч, в котором посмотрим на футболистов, которые мало выступали, способны ли они нормально заменить тех, кто играл много.