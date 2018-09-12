Юрий Семин: "Уровень "Динамо" заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном"

"Локомотив" провел очередную тренировку в преддверии матча 7-го тура РПЛ против "Динамо". В расположение клуба вернулись все игроки сборных, кроме Гжегожа Крыховяка. Мачей Рыбус продолжает восстановление после травмы, Бенедикт Хеведес и Федор Смолов​ работают в общей группе.

– Матч с "Динамо" принципиален, – цитирует официальный сайт "Локомотива" главного тренера Юрия Семина. – Даже не потому, что это дерби, а потому, что у "Динамо" девять очков, а у нас восемь.

Уровень игры динамовцев заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном. Они хороши как команда, поэтому не стал бы выделять никого из футболистов. Нас ждет непростая и очень серьезная борьба. "Локомотив" всегда старается играть на победу. Надеемся, что в тренировочной работе мы исправили ошибки прошлого матча. К игре с "Динамо" нужно подойти в полной боевой готовности.

Матч "Локомотив" - "Динамо" состоится 14 сентября, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры