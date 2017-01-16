Юрий Семин: "Уход из "Локомотива" станет для Миранчука катастрофой"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью rg.ru выразил уверенность, что полузащитник Алексей Миранчук должен остаться в клубе. По словам Семина, для 21-летнего хавбека уход из "Локомотива" может стать катастрофой.

- Какая ситуация с Алексеем Миранчуком? Он уходит из "Локомотива" или остается?

- Если говорить о Миранчуке, то здесь все стороны в первую очередь должны работать на благо футбола. На мой взгляд, в интересах самого же Миранчука остаться в "Локомотиве".

- Ему здесь предлагают и создают такие же условия, как и в тех клубах, которые хотят приобрести его. Вы говорите об игровых или финансовых условиях?

- Все вместе. В "Локомотиве" ему дают очень достойный контракт, на уровне самых высокооплачиваемых футболистов нашей команды. Нужно, чтобы все стороны приняли эти условия. Почему он должен остаться? По простой причине - он еще не сформировался как игрок. Ему всего лишь 21 год. У нас он играет постоянно, а в другой команде у него такой возможности может и не быть. Миранчук - воспитанник нашей детской школы, здесь к нему особое отношение. Я считаю, что переход в другой клуб перед чемпионатом мира в России станет катастрофой для Миранчука. Он психологически не созрел для постоянной борьбы за место в стартовом составе. В "Локомотиве" он играет на лучших позициях. Даже когда он проводит не лучший матч, в следующем он практически наверняка выйдет на поле с первых минут. Пусть он спокойно тренируется, работает. Повторюсь - у него очень хорошее предложение от "Локомотива".