Юрий Семин: "Удивился тому, что случилось с Еременко"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, ставший гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", подчеркнул, что огорчен ситуацией, в которой оказался полузащитник ЦСКА Роман Еременко.

Ранее контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года – в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. Наказание действует с 6 октября и может быть обжаловано в течение трех дней после того, как в распоряжении футболиста окажется мотивировочная часть вердикта КЭДК.

– Что скажете о ситуации Романа Еременко, с которым работали в Киеве? Печальная история…

– Совсем еще молодого Еременко мы с Суркисом взяли в киевское "Динамо" из "Удинезе". Перед этим много раз летали в Италию, следили за ним. Сначала пригласили в аренду, и он это время отлично использовал: рос как на дрожжах, становился серьезным футболистом. В итоге "Динамо" выкупило его трансфер за очень приличные по тем временам деньги – около пяти миллионов евро. Никаких проблем с ним не возникало. В высшей степени профессионал. В плане режима вопросов не возникало, тем более он из спортивной семьи. Не пил, не курил... Поэтому я удивился тому, что случилось сейчас. И, признаюсь, огорчился.

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