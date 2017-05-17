Юрий Семин: "Удаление Миранчука справедливое. Зачем падать?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил удовлетворение игрой команды в матче 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:1). Он подчеркнул, что между двумя клубами нормальные отношения, и раскритиковал Антона Миранчука за удаление. 21-летний футболист впервые вышел в стартовом составе железнодорожников и схлопотал вторую карточку за симуляцию.

– Сравните два матча с "Уралом": финал Кубка и сегодняшний.

– Два раза обыграть такую команду, как "Урал", в течение месяца – дорогого стоит. Первый тайм играли неплохо, все проблемы начались после удаления. Само удаление? У Миранчука была хорошая позиция – зачем падать? Можно наносить удар. Так что оно было справедливым.

Главное, что мы взяли три очка. А тот инцидент... У руководства клубов – нормальные отношения. А инциденты подобного рода – это часть футбола.

– Команде сегодня было психологически проще, чем 2 мая?

– Раз выиграли и там, и там – значит, психологически были нормально готовы. (Алексей МАКСИМОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"