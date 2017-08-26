Юрий Семин: "У "Урала" свой стиль - будет тяжело"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с "Уралом" отметил, что встречи с этим соперником складываются довольно сложно.

– Матчи с "Уралом" у нас всегда проходят довольно напряженно, судя по прошлому сезону. Пример тому тот же матч за Кубок России, – отметил Семин в эфире телеканала "Наш футбол". – Сейчас "Урал" в хорошем состоянии. У них беспроигрышная серии. При этом в матчах с ЦСКА и "Зенитом". Поэтому мы ждем тяжелую игру.

Не думаю, что соперник будет играть, как "Тосно". У них есть свой стиль игры, который стараются навязать сопернику. Это не всегда получается, но у них хорошая комбинационная игра. Посмотрим, что будет главным, а что второстепенным в этом матче.

Трансляция матча "Локомотив" - "Урал"