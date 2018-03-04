Юрий Семин: "У нас есть ребята, способные заменить Фарфана"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сказал, что в составе его команды есть игроки, способные заменить Джефферсона Фарфана. Перуанский форвард не попал в заявку на матч 21-го тура чемпионата России против "Спартака".

- Нам здесь негде было тренироваться - это самое важное. Поэтому и уехали в Турцию. Приехали, провели разминку и сегодня сыграем, - сказал Семин во флеш-интервью.

- Президент "Локомотива" Илья Геркус сказал, что сегодняшний матч является ключевым для "Спартака", но не для вашей команды. Вы согласны с этим утверждением?

- Я комментировать слова президента не хочу.

- В составе нет Ари и Фарфана, но есть Эдер. Какие сложности это создает?

- Ари есть в резерве. Что касается Фарфана, всегда, когда отсутствует сильный игрок, каким он и является, это сказывается не лучшим образом. Но у нас есть другая группа ребят, которые в состоянии его заменить.

- Как появление Эдера структурно меняет игру команды?

- Никак не меняет.

- Как вам условия? Как состояние газона?

- На мой взгляд, он в довольно приличном состоянии. Можно играть в футбол. Что касается погодных условий, они есть. Их нужно принимать.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"