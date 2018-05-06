21:21 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "У меня нет никакого конфликта с руководством, но есть разногласия"

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Главный тренер чемпионов России Юрий Семин отрицает наличие конфликтов с руководством "Локомотива". При этом 70-летний специалист, перечисляя своих бывших начальников, не упомянул Ольгу Смородскую.

 
2010 год. Ольга СМОРОДСКАЯ и Юрий СЕМИН.Ольга Смородская: "Поздравляю Семина с чемпионством. Но звонить ему не буду"

– Со мной сложно работать? Я думаю, нет, – сказал в эфире программы "После футбола". – Никогда не было конфликтов ни с Филатовым, ни с Суркисом, ни с Наумовым. Никогда. У меня и сейчас нет конфликта никакого. У меня есть разногласия по определенным моментам. Но я футбол знаю. Знаю лучше, чем другие. Поэтому я буду отстаивать интересы. Буду отстаивать интересы игроков и команды, чтобы двигаться вперед и занимать высокие места. А если буду говорить "Спасибо, я так сделаю", считаю, такой тренер сегодня не нужен.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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andrei5116

зенит нагнул красиво и правильно

21:41

andrei5116

Палыч красавец

21:40

Император90

Как раз Палыч еще как упомянул Смородскую. – Ольга Смородская в интервью, что в чемпионстве «Локомотива» есть и ее вклад. Согласны? Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось. Смородская до сих пор платит СЭ за ее обеление?

21:37

lokofanat

Палыч это Палыч!

21:29

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