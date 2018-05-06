Юрий Семин: "У меня нет никакого конфликта с руководством, но есть разногласия"

Главный тренер чемпионов России Юрий Семин отрицает наличие конфликтов с руководством "Локомотива". При этом 70-летний специалист, перечисляя своих бывших начальников, не упомянул Ольгу Смородскую.
– Со мной сложно работать? Я думаю, нет, – сказал в эфире программы "После футбола". – Никогда не было конфликтов ни с Филатовым, ни с Суркисом, ни с Наумовым. Никогда. У меня и сейчас нет конфликта никакого. У меня есть разногласия по определенным моментам. Но я футбол знаю. Знаю лучше, чем другие. Поэтому я буду отстаивать интересы. Буду отстаивать интересы игроков и команды, чтобы двигаться вперед и занимать высокие места. А если буду говорить "Спасибо, я так сделаю", считаю, такой тренер сегодня не нужен.
andrei5116
зенит нагнул красиво и правильно
21:41
andrei5116
Палыч красавец
21:40
Император90
Как раз Палыч еще как упомянул Смородскую. – Ольга Смородская в интервью, что в чемпионстве «Локомотива» есть и ее вклад. Согласны? Никакого ее вклада нет, так и напишите. Очень тяжело все восстанавливалось. Смородская до сих пор платит СЭ за ее обеление?
21:37
lokofanat
Палыч это Палыч!
21:29