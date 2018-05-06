Юрий Семин: "У меня нет никакого конфликта с руководством, но есть разногласия"

Главный тренер чемпионов России Юрий Семин отрицает наличие конфликтов с руководством "Локомотива". При этом 70-летний специалист, перечисляя своих бывших начальников, не упомянул Ольгу Смородскую.

– Со мной сложно работать? Я думаю, нет, – сказал в эфире программы "После футбола". – Никогда не было конфликтов ни с Филатовым, ни с Суркисом, ни с Наумовым. Никогда. У меня и сейчас нет конфликта никакого. У меня есть разногласия по определенным моментам. Но я футбол знаю. Знаю лучше, чем другие. Поэтому я буду отстаивать интересы. Буду отстаивать интересы игроков и команды, чтобы двигаться вперед и занимать высокие места. А если буду говорить "Спасибо, я так сделаю", считаю, такой тренер сегодня не нужен.