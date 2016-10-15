Юрий Семин: "У "Локо" не получается все, что внутри штрафной"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал закономерной ничью в матче 10-го тура премьер-лиги против "Амкара" (0:0). По его словам, у его команды существуют проблемы с завершением атак.

- Наверное, ничейный результат справедлив, - цитирует официальный сайт "Амкара" Семина. - Было много борьбы, был очень напряженный матч. На мой взгляд, по самоотдаче "Локомотив" сегодня очень и очень неплохо выглядел. Тем более что в физическом отношении "Амкар" выглядит очень мощно. Не хватило… Все, что было до штрафной площади – хороший розыгрыш мяча, неплохой контроль. Но все, что внутри штрафной площади, у нас не получается. Наверно поэтому и 0:0.

- Довольны теми, кто вышел на замену?

- Наверное, не совсем. Потому что Фернандеш, можно так сказать, последние 20 минут себя почувствовал и играл неплохо. Но в начале он, конечно, выглядел не лучшим образом. Тоже самое можно сказать и об Игнатьеве. Но очередная травма Баринова нам тоже осложнила определенные ситуации.