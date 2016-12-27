Юрий Семин: "Третий сбор запланирован в Турции, но окончательного решения не принято"

Вчера в редакции "СЭ" побывал один из легендарных российских тренеров Юрий Семин, который в уходящем году вновь возглавил "Локомотив". Специалист отметил, что первые два сбора железнодорожников пройдут в Марбелье, а третий запланирован в Турции.

– Раз уж отпуск закончился, и вы вышли на работу, расскажите, какие новости в "Локомотиве"? - вопрос Семину.

– Сейчас думаем о том, как провести сборы, утверждаем товарищеские матчи. Вопрос открыт по третьему сбору: где его проводить? Расписание уже есть, и первые два пройдут в испанской Марбелье. Десятого января улетаем. Работаем над спаррингами, встречаюсь с тренерами. Нужно готовить новую программу.

– С третьим сбором возникли проблемы?

– Он запланирован в Турции. Пока окончательного решения не принято. Нужно подстраховываться по известным причинам. Запрета, конечно, нет, но есть уровень безопасности.

– Какие изменения произойдут в команде в зимнее трансферное окно?

– О чем-то конкретном можно говорить, когда человек уже ушел или пришел. Сейчас есть круг футболистов, которых мы хотели бы пригласить… Но получится или нет, другой вопрос. Пока игрока нет на тренировке, говорить бессмысленно.

– Какие позиции хотелось бы усилить?

– В первую очередь нам нужен нападающий, один защитник и один полузащитник. Это идеальный вариант. Возвращаем Коченкова из "Томи". Антон едет с нами на сборы. Казалось бы, вратарей у нас достаточно, но приняли решение Коченкова все-таки вернуть. Также с нами едут четыре молодых игрока, которые хорошо проявили себя в дубле. Возможно, возьмем кого-то еще из первой лиги.

– Вы сказали, вам нужен полузащитник. Правый?

– Правый, левый.

– Но не центральный?

– Лучший футболист – тот, кто может играть на всех позициях. В идеале нам не помешал бы разносторонний хавбек. Это было бы замечательно.

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