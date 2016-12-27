Юрий Семин: "Трансферный бюджет "Локо"? Пока все сложно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" не стал комментировать трасферные слухи вокруг команды, отметив, что у клуба ограниченный бюджет. Ранее сообщалось об интересе железнодорожников к защитнику "Рубина" Соломону Кверквелии.
– Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия вам интересен?
– Нас многие футболисты интересуют. Я же сказал – новички нужны в каждую линию, кроме вратарской.
– Правда, что Джикия мог оказаться в вашей команде?
– Зачем называть фамилии игроков, которые нам интересны, создавать им дополнительную рекламу? На мой взгляд, это неправильно.
– Какой форвард сегодня необходим "Локомотиву"?
– Очень быстрый, мобильный, забивной.
– Габаритный?
– Не обязательно. Нападающие такого плана у нас уже есть – Портнягин и Шкулетич.
– Какой бюджет у "Локомотива" на зимнее трансферное окно?
– Это вопрос лучше задать президенту. Если коротко – пока все сложно.