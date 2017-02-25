Юрий Семин: "Трансфер Ари произошел быстро и неожиданно"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как вписываются в команду новички. Он добавил, что Ари перешел в московский клуб быстро и неожиданно.

– Как новички вписываются в команду?

– Сегодня первую тренировку провели Ари и Кверквелия. Маргасов приехал раньше и уже вписался в команду. Провел серию тренировок.

– Ари сможет сыграть с "Краснодаром"?

– Я пока не знаю условия, которые были подписаны, но думаю, что нет. Его переход произошел довольно быстро и неожиданно. Трансфер состоялся в последний момент. Нам нужен нападающий. Не удалось взять форварда сборной Камеруна, хотя шла работа, но в концовке не получилось. А что касается Ари – это квалифицированный игрок, который не нуждается в рекомендациях. Прошел всю тренировочную предсезонную программу, поэтому мы смогли с ним договориться. Считаю, что это усиление для нашей команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)