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Юрий Семин: "Товарищеский матч против "Арсенала" был организован для того, чтобы посмотреть на состояние Игоря Денисова"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеской игры против тульского "Арсенала" (0:1) отметил, что арендованный у "Динамо" полузащитник Игорь Денисов находится в приличном состоянии, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также специалист подчеркнул, что минувший матч нельзя назвать моделированием встречи в 6-м туре чемпионата России против "Спартака", потому что многие игроки железнодорожников находятся в своих национальных командах.

– Расцениваю происходившее на поле как хорошее тренировочное занятие, – сказал Семин. – Дебют Игоря Денисова? Мы поэтому и организовали сегодня этот матч, чтобы посмотреть на его состояние. По-моему, оно приличное. Моделировали ли игру против "Спартака"? Нет, у нас нет многих игроков.

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