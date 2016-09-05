Юрий Семин: "Товарищеский матч против "Арсенала" был организован для того, чтобы посмотреть на состояние Игоря Денисова"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после товарищеской игры против тульского "Арсенала" (0:1) отметил, что арендованный у "Динамо" полузащитник Игорь Денисов находится в приличном состоянии, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Также специалист подчеркнул, что минувший матч нельзя назвать моделированием встречи в 6-м туре чемпионата России против "Спартака", потому что многие игроки железнодорожников находятся в своих национальных командах.

– Расцениваю происходившее на поле как хорошее тренировочное занятие, – сказал Семин. – Дебют Игоря Денисова? Мы поэтому и организовали сегодня этот матч, чтобы посмотреть на его состояние. По-моему, оно приличное. Моделировали ли игру против "Спартака"? Нет, у нас нет многих игроков.