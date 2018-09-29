21:49 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Тактика и схема играют роль, но главное - сердце и агрессия"

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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 9-го тура РПЛ заявил, что главными составляющими успеха команды являются сердце и агрессия. 

- Как скажется отсутствие Смолова в Лиге чемпионов?

- Федор не забил пять моментов в Калининграде, но он потрясающе работал: открывался, боролся. Он только набрал кондиции, у него появился азарт и агрессивность. Но всегда бывают негативные неожиданности.

- В последних матчах "Локо" играл с тремя центральными защитниками и неудачно. Сегодня победил с двумя.

- У нас три центральных защитника. Играет тот, кто сильнее. 

- Я про схему.

- Я считаю, что можно использовать две схемы. Все не от нее зависит. Да, тактика и схема играют роль, но главное - сердце и агрессия. А остальное приложится. Могу ошибаться, но на мой взгляд мы не особо были хороши физически, потому и выбирали схему в три защитника. (Ярослав Сусов)

Локомотив - Ахмат

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