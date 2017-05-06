Юрий Семин: "Сыграет ли Лоськов? Мне нужно еще с ним поговорить"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, сыграет ли в ближайших матчах чемпионата России полузащитник команды Дмитрий Лоськов. Семин добавил, что хочет увидеть на матче 28-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" около 15-17 тысяч болельщиков.

– Какое шампанское было вкуснее? Из Кубка 2017-го года или 1996-го?

– В этом году было вкусно, а что было в 96-м мне сложно сказать.

– Сколько болельщиков ожидаете на следующей домашней игре с "Оренбургом?

– Мне хочется увидеть аудиторию, которая была у нас в лучшие годы – 15-17 тысяч болельщиков. Думаю, мы к этому придем.

– Действительно ли Дмитрий Лоськов может сыграть в матче с "Оренбургом"?

– Мне нужно еще с ним самим поговорить. Мне задают много вопросов по поводу того, хочет он или нет. Думаю, если у Дмитрия есть желание сыграть, мы найдем такую возможность.

– На что способен Лоськов?

– Сейчас увидите – он будет тренироваться.

– Что будет дальше в чемпионате?

– Задача футболистов – выкладываться по полной программе. Главное – самоотдача. На нас накладывается определенная ответственность, как на обладателей Кубка. Считаю, что эти матчи станут подготовкой к еврокубкам. Мы должны видеть свое будущее. Может быть, тот же Антон Миранчук появится в одном из матчей. (Ярослав СУСОВ)

Матч 27-го тура "Анжи" - "Локомотив" пройдет в понедельник, 8 мая. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" будет вести трансляцию матча "Анжи" - "Локомотив".