Юрий Семин: "Суперкубок - продолжение чемпионата. Мы надеемся, что придет очень много людей"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что только сезон покажет, стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым чемпионатом.

- Новый сезон уже наступает. Не так сильно команда усилилась. Что думаете об этом?

- Празднества очень давно прошли. Сегодня команде вручили медали. Самое главное, что они вручались на нашем стадионе, где мы их завоевали. Мы ждем 27 июля и матча на Суперкубок. Это продолжение чемпионата мира и мы надеемся, что придет очень много людей. Знаем, что Суперкубок будут показывать по Первому каналу. Это определенная ответственность. Мы готовимся к матчу.

- Команда стала сильнее по сравнению с прошлым годом, учитывая, что предстоит играть в Лиге чемпионов?

- Это определит только сезон. Мы к этому стремимся и хотим быть на том же уровне, на котором были.

- Какие задачи ставите на сезон?

- Давайте говорить о ближайшем матче. Его нужно провести очень хорошо, потому что его показывают на всю страну. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)