Юрий Семин: "Судя по составам, сегодня будет атакующий футбол"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 14-го тура премьер-лиги против "Рубина" заявил, что ожидает атакующий футбол в сегодняшей игре. Он также отметил, что в составе железнодорожников поправилось несколько игроков: Джефферсон Фарфан и Мачей Рыбус

- У нас произошел ряд изменений. Есть ряд игроков, которые сегодня выйду на поле, но они не играли с "Порту". Большие изменения мы не имеем права делать, но небольшие будем. Тем более, что многие игроки поправились. Поправился Фарфан, Рыбус, он сегодня играет. Травмированных на сегодняшний день очень мало.

- Каким будет сегодня футбол?

- Судя по составам, сегодня будет атакующий футбол.

- По каким составам, по вашему?

- По "Рубину" и по нашему. Как сложится игра - никто не может сказать заранее.

- Как думаете, в России в середине ноября можно играть в атакующий футбол?

- Что такое атакующий и что такое оборонительный? Нужно играть в тот футбол, который выигрывает. Атакующий? Нужен баланс. Будет баланс - будут победы.

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