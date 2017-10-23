Юрий Семин: "Судья ошибся, а "Локомотив" забил мяч"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) отметил, что на поле была настоящая команда, которая боролась за первое место. Специалист подчеркнул, что его подопечные сегодня сыграли дисциплинированно.

– Хорошая игра, дисциплинированная, – сказал Семин. – Это была настоящая команда, которая боролась за первое место в этот день. Все время сложно. Сейчас мы играли с фаворитом.

– Готов ли Коломейцев к матчу с "Зенитом"? Тарасов ведь пропустит эту игру.

– У нас есть время. Мы еще сориентируемся и посмотрим по физическому состоянию. У питерцев не будет играть Паредес, у нас – Тарасов.

– Есть вопросы к судейству?

– Нет. Бывает иной раз во время матча какой-то эпизод. Но получилось так, что судья ошибся, а мы забили мяч. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар"