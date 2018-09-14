Юрий Семин: "Судья мог бы не давать Крыховяку как первую карточку, так и вторую"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итог матча седьмого тура чемпионата России против "Динамо" (1:1).

- Матч был очень сложный, особенно после удаления Крыховяка. "Динамо" имело преимущество, мы тоже неплохо контратаковали. Хороший момент был у Фернандеша. В этот момент "Динамо" закономерно владело инициативой, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер ". – Удаление? Вы правильно сказали, что оно было необязательным. Судья мог бы не давать ему ни первую, ни вторую карточку. Крыховяк даже не зацепил даже Жоаузинью. Он подпрыгнул и хорошо сымитировал нарушение. Фарфан не смог бы играть 90 минут. Что касается Смолова, он не будет играть с "Галатасараем", поэтому такие замены. Группа атаки в Турции приблизительно та же, ничего сильно нового быть не может, но посмотрим, какое состояние будет у игроков. Работа Хохлова в "Динамо"? –они в этом году вообще молодцы, но поздравлять их еще рано.

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