Юрий Семин: "Судейство? "Локомотив" сам взял свои очки"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:2) ответил на критику наставника соперника Олега Кононова в адрес судейства, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.
– Кононов резко отозвался о судействе. Что скажете вы? Нужна ли такая помощь "Локомотиву" вообще?
– Я даже не понял. Я думал, наоборот, помогали "Краснодару" (улыбается). Совсем не понимаю, какая помощь. "Локомотив" сам взял свои очки.
– Что на последних минутах случилось с Денисовым?
– Я не понял.
– Шел в очень жесткие подкаты, фолил.
– Ну и правильно, мы так должны играть. А то, что судья много свистел..
– Каким вы нашли "Локомотив" после своего прихода? И какими видите перспективы?
– У "Локомотива" всегда была перспектива, потому что этот клуб имеет традиции, у него есть большая компания за спиной – РЖД, игроки защищены. Футболисты это должны понимать и работать, завоевывать титулы. Конечно, "Локомотив" должен побеждать.
– Третий раз, наверно, вы также удачно могли возвратиться в Краснодар.
– Да. Краснодар – тоже мой город. К тому же, я здесь выходил в Высшую лигу с "Кубанью", помню этот стадион. В то время трибуны были заполнены до отказа, билеты стоили по 10 рублей.
Serjinio
Не пойму Кононова.. Левый пенальти получил, ещё и не доволен судейством...
22:54
А380726
Палыч очень страненен и на скамейке, и в послематчевых бла-бла-бла. Думается, через пару туров вернется в компанию ОлехИваныча :(
22:51