Юрий Семин: "Судейство? "Локомотив" сам взял свои очки"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:2) ответил на критику наставника соперника Олега Кононова в адрес судейства, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Кононов резко отозвался о судействе. Что скажете вы? Нужна ли такая помощь "Локомотиву" вообще?

– Я даже не понял. Я думал, наоборот, помогали "Краснодару" (улыбается). Совсем не понимаю, какая помощь. "Локомотив" сам взял свои очки.

– Что на последних минутах случилось с Денисовым?

– Я не понял.

– Шел в очень жесткие подкаты, фолил.

– Ну и правильно, мы так должны играть. А то, что судья много свистел..

– Каким вы нашли "Локомотив" после своего прихода? И какими видите перспективы?

– У "Локомотива" всегда была перспектива, потому что этот клуб имеет традиции, у него есть большая компания за спиной – РЖД, игроки защищены. Футболисты это должны понимать и работать, завоевывать титулы. Конечно, "Локомотив" должен побеждать.

– Третий раз, наверно, вы также удачно могли возвратиться в Краснодар.

– Да. Краснодар – тоже мой город. К тому же, я здесь выходил в Высшую лигу с "Кубанью", помню этот стадион. В то время трибуны были заполнены до отказа, билеты стоили по 10 рублей.