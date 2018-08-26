21:40 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы! Почти весь мир это сделал"


Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин выступил за введение системы видеоповторов в чемпионате России после матча 5-го тура РПЛ против "Анжи" (2:1). На 90+2-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал хавбек Владислав Кулик

- Успели посмотреть момент с пенальти?

- Да что их смотреть! Я сто раз говорил: возьмите и введите видеоповторы в премьер-лиге! Весь мир почти это сделал! А говорят об этом только Семин и президент "Краснодара". Больше никто. Посмотрите, сколько уже в этом сезоне сомнительных ситуаций, из-за которых мы недобрали очки. Недобрали в Оренбурге, Уфе, где у нас чистый гол отобрали. И совершенно правильно выступил сейчас Кононов. Футбол должен быть объективен. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Локомотив - Анжи

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