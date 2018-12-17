Юрий Семин сравнил гандболистку Вяхиреву с Месси

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил женскую сборную России по гандболу и ее тренера Евгения Трефилова с серебряными медалями чемпионата Европы. В финале Россия проиграла Франция со счетом 21:24. Россиянка Анна Вяхирева признана лучшим игроком турнира.

– Хочу поздравить Евгения Трефилова и женскую сборную России по гандболу, – написал Семин в Инстаграме. – Серебро чемпионата Европы – это отличный результат, а финальный шаг вы сделаете через два года. С такой командой это реально. Работу с мячом Анны Вяхиревой можно сравнить разве что с дриблингом Месси!

Смотрел матчи, переживал и получил большое удовольствие. Спасибо!