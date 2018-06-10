Юрий Семин: "Сработаемся ли с Геркусом? Откуда я знаю?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал расшифровывать, кого из игроков команды имел в виду в своем посте в Инстаграме в адрес президента клуба Ильи Геркуса.
Семин написал, что Геркус и спортивный директор "Локо" Штоффельхаус хотят продать прогрессирующих футболистов.
– Вы имели в виду братьев Миранчук? - вопрос тренеру чемпионов России.
– А это вы у него спросите. Президенту задайте вопрос. Мне не задавайте.
– Нет опасений, что не сработаетесь в предстоящем сезоне с Геркусом после такого поста?
– Откуда я знаю? Есть и есть.
– Просто сейчас довольно бурная реакция пошла после вашего поста в Инстаграме?
– А его поста в интернете не было? (Виталий АЙРАПЕТОВ)
В интервью газете "Ведомости" Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: "Мое мнение – игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие". Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с Вами – два равноценных менеджера, нанятых компанией "РЖД". Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, "Локомотив" уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям. Моя бизнес-модель – это превращение "Локомотива" из команды первой лиги в трехкратного чемпиона страны. Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать. Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера "Локомотива" позволяют мне считать себя частью клуба, от которого Вы меня отделяете. При том что "Локомотив" - это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером. Убежден, что наравне с Вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в "Локомотиве" есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-16 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с Вами разногласий нет.