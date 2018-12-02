Юрий Семин: "Спартак" непредсказуем? Всегда побед же не бывает"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, как готовилась его команда к матчу со "Спартаком".

"Ротация связана с тем, что все хорошо сыграли матч с "Галатасараем". Я был очень доволен действиями игроков, а это самое важное. А все остальное - это конкуренция. "Спартак" непредсказуем? Всегда побед же не бывает. Мы готовимся и работаем по своим принципам. Мы обратили внимание на то, чтобы восстановиться после матча Лиги чемпионов, убрать неправильные действия", - сказал Семин в эфире "Матч ТВ".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Локомотив".