Юрий Семин: "Спартак" хорошо играет и по праву занимает первое место"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" заявил, что стартовый состав претерпит перестановки. Также специалист отметил, что, вполне возможно, перестроит тактическую схему под красно-белых. Столичные команды встретятся 18 марта.

- Будете ли перестраивать тактическую схему под "Спартак"? Может, перейдете на расстановку с двумя центральными защитниками?

- Вполне возможно, - сказал Семин. - Ведь теперь в строю будет Ари. Майкон тоже сыграл против "Краснодара" очень и очень хорошо, за исключением эпизода, когда обязан был реализовывать выход один на один. Еще есть у нас день, мы подумаем.

- Вы сказали, что сделали определенные выводы после "Краснодара". Значит ли это, что последуют кадровые перестановки?

- Да. Вполне возможно.

- У "Спартака" серьезное преимущество в таблице. При этом по игре они не выглядят на голову выше всех. У вас есть объяснение, за счет чего команда так уверенно лидирует?

- Они хорошо играют. И по праву занимают первое место. Потому что они самые стабильные. Может, за исключением лишь одного матча – 0:4 в Самаре. У них очень хорошие эмоции, их очень мощно поддерживают болельщики. Но у всех команд есть определенные сильные стороны, а есть и слабые. Сильные – это поддержка болельщиков и игра в обороне. (Михаил ГОНЧАРОВ)