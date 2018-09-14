Юрий Семин: "Совершенно необязательно удаление Крыховяка со стороны судьи!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после домашнего матча 7-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) назвал необязательным удаление полузащитника Гжегожа Крыховяка, который пропустит игру следующего тура против "Зенита".

– Довольны ли состоянием команды перед стартом в Лиге чемпионов?

– Матч с "Галатасараем" покажет. Но думаю, мы в нормальном состоянии. После международных пауз всегда получаются тяжелые игры. Фарфан провел две сложные встречи за сборную Перу, Крыховяк – за Польшу. Надеемся, к следующей неделе они оба улучшат свое состояние.

– Крыховяк теперь не сыграет с "Зенитом" из-за удаления... Кем замените его?

– Пока сложно сказать. Нужно думать о матче в Лиге чемпионов. Но хотел бы сказать, что это совсем необязательное удаление. Совсем необязательные две желтые карточки со стороны судьи! Такие же предупреждения он в похожих ситуациях мог дать сопернику, но не давал.

– Почему убрали с поля в перерыве автора забитого мяча Антона Миранчука, а не Алексея, который уже который матч играет неважно?

– Это вы считаете, что неважно. А почему заменил Антона – посчитал, что Фарфан слева будет иметь преимущество над оппонентом. (Михаил Гончаров)​