17:15 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Смолов? У "Локомотива" нет денег на трансферы"

Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил "СЭ", что не знает о том, что приобретение 28-летнего нападающего "Краснодара" Федора Смолова – приоритетный вариант для клуба в это летний заявочный период.

 
Федор СМОЛОВ.Трансфер Смолова в "Локо" - как это будет

Сегодня состоялось заседание трансферного комитета красно-зеленых.

– Смолов? Впервые слышу о том, что он для нас – приоритетный вариант, – заявил Семин.

– Говорят, вы на комитете предложили нападающего из Грузии…

– Об этом тоже первый раз слышу. Знаю, что у нас нет денег на покупки. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Все подробности заседания трансферного комитета "Локомотива" - в материале обозревателя "СЭ" Сергея ЕГОРОВА

Опрос

Какой выбор сделать Федору Смолову?
голосовать
К комментариям
8
Материалы сюжета: Федор Смолов: черное лето после ЧМ-2018
Материалы других СМИ