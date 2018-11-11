Юрий Семин: "Смолов старался, но для форварда нужны голы"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничей в матче 14-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) отметил, что команда имела шансы для победы. Отметим, что для нападающего железнодорожников Федора Смолова это был первый матч в чемпионате с сентября. Форвард явно был недоволен, когда был заменен на 59-й минуте.

– Матч против "Рубина" всегда очень сложные. Всегда мало голов, но много эмоций. На мой взгляд ничья закономерна. Команды старались. В обороне играли лучше, чем в атаке. Свои моменты мы не использовали.

– Учитывая такой холод. Стоит ли играть в декабре?

– Наверное, стоит. Сейчас уже другие стадионы. Подогрев неплохой. Другой календарь составить невозможно, если мы перешли на осень-весна. Сложности будут, но что сделаешь?

– Как оцените игру Смолова?

– Всегда, когда их меняют – они недовольны. Это нормальный процесс. Он старался, но для форварда нужны голы.

– С чем связанна пассивность команды в концовке?

– Я не видел пассивности. "Рубин" должен был иметь шансы. Вообще, сохранился баланс. Кажется, что и у нас, и у "Рубина" по 10 побед. (Артур Еникеев)