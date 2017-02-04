23:30 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Слухи про Бердыева? Это пишут, чтобы я отвлекался от основных дел"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что не обращает внимания на информацию, которая напрямую не связана с футболом. Ранее сообщалось, что вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев может возглавить железнодорожников.

 
Курбан БЕРДЫЕВ.Бердыев в "Локо" – что за этим стоит

- Со стороны кажется, что вы Миранчуку даже хотите оказать особое доверие. Он выходит в "старте" на важной позиции, исполняет все "стандарты", - вопрос Семину.

- А какое доверие? Миранчук сильнее, чем конкуренты. И своей работой он это показывает. А что случится завтра? Да я не знаю! Мне уже вообще сложно загадывать. Каждый день разные вещи пишут. Сегодня тренер есть, а завтра его уже может не быть.

- А что вы думаете по поводу всего того, что пишут? Слухи про Бердыева и прочее.

- То же самое. Мне лежать, наверное, сейчас и размышлять: придет на мое место другой специалист, обойдемся без фамилий, или не придет? Да это ведь все отвлечет от основных дел. Я вот в каком направлении думаю: другой человек сменит меня только в случае, если работать буду плохо.

А чтобы работал плохо, как раз и происходят такие вбрасывания через прессу. Якобы появятся волнение, неуверенность. Но это не про меня! Все, что не касается футбола, я отметаю. Не забиваю мозг ненужной информацией, читаю только то, что нужно и интересно. Конечно, когда-нибудь кто-то придет на мое место. А может - и нет (улыбается). (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полная версия интервью Юрия Семина

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Основное дело - это бутылка.

01:02

disss

Юрий Палыч, я за Локомотив болел не потому что это Локомотив, а потому что во главе его вы были главным машинистом! Но, к сожалению, время бежит стремительно, и вы и я уже не соответствуем нынешнему времени! Уйдите, пожалуйста, пока не поздно и вы еще можете что-то про футбол говорить. Завтра вас отправят в отставку и вы никому не будете интересны. Хотя бы потому, что на ваши слова ровно один комментарий - мой.

00:40

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