Юрий Семин: "Скаут "МЮ" просматривал меня? Тренер там уже есть"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Тосно" (1:0) в 1/4 финала Кубка России заявил, что скауту "Манчестер Юнайтед", который присутствовал на встрече, вполне могла понравиться игра Алексея Миранчука и Ведрана Чорлука. Также специалист отметил, что с Тарасом Михаликом, получившим повреждение, все будет нормально.

– Днем прошла информация, что на матче будет скаут "Манчестер Юнайтед". Как думаете, кого он мог просматривать?

– (после долгой паузы) У меня даже нет предположений...

– Может, вас?

– (смеется) Тренер там вроде бы есть. Если это не шутка, то хорошо сыграли Миранчук, Чорлука, Гильерме... Они могли бы понравиться.

– Что с Михаликом, который покинул поле из-за травмы?

– Думаю, все будет нормально. Лег под сильный удар. Сейчас дома отлежится. (Филипп ПАПЕНКОВ)