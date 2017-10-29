Юрий Семин: "Сейчас "Локомотив" играет эмоционально, поэтому и такой результат"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Зенитом" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что соперник вынудил железнодорожников играть пассивно в первом тайме. Он также добавил, что его команда провела блестящий матч.

– "Зенит" нас вынудил в первом тайме играть более пассивно. Соперник очень активно играл, имел территориальное преимущество, имел моменты, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Всегда нужно выдержать, выстоять. Мы выстояли первый тайм. И вообще весь матч играли блестяще.

Что изменило настрой команды во втором тайме? Во-первых, гол, во-вторых, "Зенит" еще больше раскрылся, чем в первом тайме. Поэтому такой счет.

Футбол – это эмоции, без них футбола не может быть. Сейчас наша команда эмоционально играет, поэтому и такой результат. Когда не было эмоций, играли хуже.

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив" // "Зенит" - "Локомотив". Главное видео