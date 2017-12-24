Юрий Семин: "Семь лет не катался на лыжах, начинаю заново"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в отпуске встал на лыжи. Мастер-класс специалисту дала внучка Мария. Несколько дней назад Семин побывал на матче соперника "Локо" по 1/16 финала Лиги Европы - "Ниццы".