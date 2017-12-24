Юрий Семин: "Семь лет не катался на лыжах, начинаю заново"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в отпуске встал на лыжи. Мастер-класс специалисту дала внучка Мария. Несколько дней назад Семин побывал на матче соперника "Локо" по 1/16 финала Лиги Европы - "Ниццы".
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в отпуске встал на лыжи. Мастер-класс специалисту дала внучка Мария. Несколько дней назад Семин побывал на матче соперника "Локо" по 1/16 финала Лиги Европы - "Ниццы".
Don
чмока, так это не удивительно, во- первых ты сидишь всё время здесь, а во-вторых ты родился 25-30 лет тому назад и никак не мог стоять тогда на лыжах)))) Хотя я и не удивлюсь, если тебе только лет 15 судя по твоим бредовым писаниям)))
23:52 24 декабря
Бней Иегуда
Я на лыжах не катался уже лет так 25-30.))
22:31 24 декабря
shpasic
видно, что Сёмину Геркус зарплату не платит - приходится в тренировочном фирменном комплекте ходить.
21:42 24 декабря
Гелендваген Бердыева
Душевно, Палыч! С праздником Вас и всю Вашу дружную семью!!!
21:41 24 декабря