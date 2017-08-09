Юрий Семин: "Сегодняшняя игра покажет, как выглядит "Рубин"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что с проблемы в игре казанцев разберется наставник Курбан Бердыев. По его словам, эта встреча даст одному из клубов три очка.

- Как выглядит "Рубин"? Это покажет сегодняшняя игра, - сказал Семин в эфире телеканала "Матч ТВ". - Они сами разберутся с проблемами в своей игре. Что касается сегодняшней встречи, то игра даст результат либо "Рубину", либо "Локомотиву".