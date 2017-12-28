Юрий Семин: "Сегодня с "Локомотивом" считаются. И в будущем тоже будут"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что для него было очевидно, что команда должна вернуться на лидирующие позиции. Он также добавил, что на футболистов очень повлияла победа в Кубке России в прошлом сезоне.

– Все происходит постепенно. Для меня было очевидно, что "Локомотив" должен вернуться на лидирующие позиции в чемпионате России. И для этого есть все основания, – цитирует "Российская газета" Семина. – Конечно, был спад, который длился около шести лет. И мы хотим вернуться на прежний уровень. Медленно, но верно мы идем к этому. Наша задача – сделать так, чтобы с "Локомотивом" все считались. И сегодня, я так думаю, с нами считаются. И в будущем тоже будут.

На ребят здорово повлияла победа в Кубке России. Они обрели уверенность. Может, кому-то наше лидерство кажется неожиданным, но только не мне. Все закономерно. Это результат продуманной работы. Как игроков, так и тренерского штаба. Все правильно понимают поставленные задачи. И еще один важный момент: я верю в своих футболистов. А они знают, за какой клуб выступают.

Напомним, железнодорожники лидируют в турнирной таблице чемпионата России, после 20 туров опережая ближайшего преследователя "Зенит" на 8 очков.