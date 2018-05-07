Юрий Семин: "Считаю себя тренером молодого поколения"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. Наставник железнодорожников, которому 11 мая исполнится 71 год, призвал общественность не акцентировать внимание на его возрасте.

– Есть ли разница между первым вашим чемпионским поколением, 2002-2004 годов, и нынешним?

– Конечно, есть. Она есть и во мне. В 90-е, 2000-е годы я был один, сейчас – другой. Самое простое – раньше на базу заезжали за два дня до игры, сейчас – за день. Но бывают и исключения. Когда прошлой весной проиграли 0:4 ЦСКА, я в жесткой форме сказал – едем на базу. Разбираемся, почему так получилось, тренируемся, а потом, возможно, я вас отпущу. Никто против ничего не сказал. Вот вам и новое поколение! И через несколько дней мы выиграли Кубок России.

А Фернандеш, который играл со сломанным ребром – это какое поколение? Я сам три раза ребро ломал – и лежал на кровати, перевязанный бинтами, и не играл. А он в Ростове даже не попросил, а потребовал: "Буду играть!" И отыграл все 90 минут. А когда мы с "Динамо" и в Краснодаре решили его поберечь, был обижен. Это что, плохое поколение? Я и сам считаю себя тренером молодого поколения. Того, с которым работаю.

Есть тренер, который либо выигрывает, либо нет. Какая разница, сколько ему лет? Хайнкес по сей день в Германии все выигрывает, и если бы не судейские ошибки, вышел бы в финал Лиги чемпионов. Если есть результат, пусть тренеру будет хоть 80. Если он учится каждый день – он молодой.

А некоторые в 30 даже не знают, кто играет в европейском футболе. Они не поедут на финал Лиги чемпионов (что Семин делает каждый год уже больше 20 лет. – Прим. "СЭ"). А я езжу, потому что у меня душа хочет. Когда молодой неправильно реагирует на руководителей, со всем соглашается – разве это даст результат? Никогда! Поэтому давайте забудем возраст!

Слава богу, мама с папой дали здоровье, энергетику. И вот когда я буду уставать от тренировок, не захочу на них идти, то подниму руки и скажу: "Все, я закончил". (Александр ЛЬВОВ, Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Юрия Семина – скоро в "СЭ"



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