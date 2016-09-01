Юрий Семин: "Считаю, Денисову по силам вернуться в сборную и сыграть на ЧМ-2018"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги трансферной кампании, отметив, что клуб выполнил важнейшую задачу – приобрел нападающего Игоря Портнягина. Напомним, вчера к железнодорожникам присоединились также полузащитник Игорь Денисов и защитник Борис Ротенберг.

– Сегодня мы начинаем подготовку к матчу со "Спартаком", и на тренировке будут новые лица, - цитирует Семина официальный сайт "Локомотива". - Накануне мы получили пополнение в лице трех футболистов. Мы усилились в соответствии с нашими возможностями на настоящий момент времени.

Нападающий Игорь Портнягин мне хорошо знаком, я следил за его выступлениями. Игорь уже имеет достаточный опыт в премьер-лиге, но, на мой взгляд, еще не раскрыл свой талант. В "Локомотиве" есть все возможности для того, чтобы сделать уверенный шаг вперед, только работай. Я вижу в Портнягине потенциал.

Игроков в группе атаки у нас было совсем немного, поэтому приобретение центрфорварда являлось наиважнейшей задачей. Важно, что на дефицитную позицию нападающего приобретен именно российский игрок. Это позволяет тренерскому штабу свободнее варьировать состав с учетом лимита на легионеров.

Полузащитник Игорь Денисов в дополнительных представлениях не нуждается. Его уровень всем известен: это лидер по натуре, трудяга, отважный спортсмен. И один из лучших в стране на своей позиции. А эта позиция в "Локомотиве" требовала укрепления. Журналисты у меня уже спрашивали о характере Денисова, о прошлых конфликтах. Меня эти вопросы не смущают. У многих футболистов непростой характер, в то же время со всеми можно найти общий язык. Вспоминая свой тренерский путь, я не могу выделить какие-то конфликты с игроками, их просто не было. Игорь прекрасно понимает, чего я жду от него как главный тренер. И он готов выполнить эти требования. Считаю, Игорю по силам вернуться в сборную и сыграть на чемпионате мира-2018.