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20:25 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Сбором доволен, обошлись без травм"


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен итогами сбора клуба в Австрии. Сегодня железнодорожники в контрольном матче разгромили "Анкаран" (4:1). 

- Закончили сборы хорошим матчем, - цитирует официальный сайт "Локомотива" Семина. - Важно, что обошлось без травм. Футболисты выполнили требуемый объем работы. Нагрузку получили ребята, у которых было не так много игрового времени. Ну а мы получили информацию, кто и в каком состоянии находится. В целом, я доволен сбором. Теперь нас ждут регулярные матчи и восстановительные занятия.

- Как вам дебют Эдера?

- В первом тайме отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и Денисовым. Во втором Эдер немного подсел физически. С другой стороны, игра поменялась и потому, что счет был уже крупный.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16229

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