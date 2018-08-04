Юрий Семин: "Самое главное - хорошо играем в обороне. "Локомотив" – это всегда бастион"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда хорошо играет в обороне. По его словам, голы придут.

​– Как вам судейство в этом матче? Вы несколько раз выражали недовольство работой арбитров.

– Сложно ответить. Почему вы не комментируете судейство в Уфе? У нас же отняли чистый мяч тогда… Это был выигрышный матч.

– "Локомотив" никак не может забить в этом сезоне...

– Ничего страшного! Самое главное, мы хорошо играем в обороне. "Локомотив" – это всегда бастион. Если свои ворота на замке, это замечательно. А свои голы мы забьем.

– Кажется, что команда просто слишком редко бьет.

– Вы правы, мы очень мало бьем по воротам. Я просил футболистов делать это чаще, но пока все находится на том уровне, который вы видите.

– Не испортил вам в итоге "Спартак" настроение накануне дня железнодорожников?

– Нет, ни в коем случае! Мы же не проиграли. А разделили очки. Как я уже сказал, мы никак не могли накануне такого праздника проиграть. Хотим всех причастных поздравить, мы чувствуем все нюансы, которые происходят в российской железной дороге. На сегодня результат таков. Я считаю, он нормальный. (Михаил ГОНЧАРОВ)