13:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Самедова перевел в дубль "Локомотива", но с базы не выгонял"

0
0
0
7

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что полузащитник Александр Самедов переведен в дублирующий состав команды. По словам специалиста, на данный момент сложно сказать, сможет ли российский хавбек помочь железнодорожникам в весенней части чемпионата.

 
Александр САМЕДОВ.Самедов: стар или суперстар?

– Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой, – приводит ТАСС слова Семина. – Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодежной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд, а если будет плохо тренироваться, то нет.

Не могу сказать, будем ли мы рассчитывать на игрока в весенней части сезона. Тут все зависит от него, не от меня. Информация о том, что я якобы выгнал игрока с базы "Локомотива" – это бред, не знаю, кто такое придумал.

В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел в составе железнодорожников 15 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал две голевые передачи.

Опрос

Нужен ли Самедов "Спартаку"?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3835486

0
0
0
7
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

может эт план Федуна...чтобы не получил в последней игре травму)

14:32

pravdorub80

самедов в настоящий момент не игрок основы... единственное что он может сейчас так делать вид что ему что помешало и мяч улетел в небеса только не по его вине...а пенальти и любой игрок пробить сможет...пусть потренируется в дубле

14:31

pravdorub80

молодец Палыч... нужно таких как он время от времени спускать с небес на землю...а то не играет на поле а отбывает номер...самедов и такие как он играйте за команду сердцем и всё будет хорошо...ведь всё ж есть у вас... нужно только желание

14:27

tryam

Шпалыч себя возомнил, единственного нормального игрока сборной в дубль? видимо Самедов не хочет играть в тайные игры с судьями))))

14:23

kossross

Вот будет прикол. Самедов положил болт на тренировки и игры за Локомотив в надежде перейти зимой в Спартак. А Спартак его не подпишет. Вот это будет тема. Что потом будет слезно просить дать шанс игры за Локомотив. Это не правильно пусть ты переходишь в другой клуб. Нужно иметь уважение к клубу и руководству Локомотива. Честно отработать до трансфера и уходить. А не наплевательски. Но это зависит от характера самого человека.

14:21

lordblack

Саня, пора домой.

14:12

77миротворец77

Да отправили бы сразу в Тарасовку.

14:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ