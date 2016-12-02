Юрий Семин: "Самедова перевел в дубль "Локомотива", но с базы не выгонял"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что полузащитник Александр Самедов переведен в дублирующий состав команды. По словам специалиста, на данный момент сложно сказать, сможет ли российский хавбек помочь железнодорожникам в весенней части чемпионата.
– Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой, – приводит ТАСС слова Семина. – Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодежной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд, а если будет плохо тренироваться, то нет.
Не могу сказать, будем ли мы рассчитывать на игрока в весенней части сезона. Тут все зависит от него, не от меня. Информация о том, что я якобы выгнал игрока с базы "Локомотива" – это бред, не знаю, кто такое придумал.
В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел в составе железнодорожников 15 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал две голевые передачи.
tryam
может эт план Федуна...чтобы не получил в последней игре травму)
14:32
pravdorub80
самедов в настоящий момент не игрок основы... единственное что он может сейчас так делать вид что ему что помешало и мяч улетел в небеса только не по его вине...а пенальти и любой игрок пробить сможет...пусть потренируется в дубле
14:31
pravdorub80
молодец Палыч... нужно таких как он время от времени спускать с небес на землю...а то не играет на поле а отбывает номер...самедов и такие как он играйте за команду сердцем и всё будет хорошо...ведь всё ж есть у вас... нужно только желание
14:27
tryam
Шпалыч себя возомнил, единственного нормального игрока сборной в дубль? видимо Самедов не хочет играть в тайные игры с судьями))))
14:23
kossross
Вот будет прикол. Самедов положил болт на тренировки и игры за Локомотив в надежде перейти зимой в Спартак. А Спартак его не подпишет. Вот это будет тема. Что потом будет слезно просить дать шанс игры за Локомотив. Это не правильно пусть ты переходишь в другой клуб. Нужно иметь уважение к клубу и руководству Локомотива. Честно отработать до трансфера и уходить. А не наплевательски. Но это зависит от характера самого человека.
14:21
lordblack
Саня, пора домой.
14:12
77миротворец77
Да отправили бы сразу в Тарасовку.
14:01