Юрий Семин: "Самедова перевел в дубль "Локомотива", но с базы не выгонял"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что полузащитник Александр Самедов переведен в дублирующий состав команды. По словам специалиста, на данный момент сложно сказать, сможет ли российский хавбек помочь железнодорожникам в весенней части чемпионата.

– Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой, – приводит ТАСС слова Семина. – Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодежной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд, а если будет плохо тренироваться, то нет.

Не могу сказать, будем ли мы рассчитывать на игрока в весенней части сезона. Тут все зависит от него, не от меня. Информация о том, что я якобы выгнал игрока с базы "Локомотива" – это бред, не знаю, кто такое придумал.

В нынешнем сезоне чемпионата России Самедов провел в составе железнодорожников 15 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал две голевые передачи.