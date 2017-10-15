Юрий Семин: "С "Уфой" у всех возникают проблемы, не только у нас"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что его команда плохо приспособилась к полю во время матча 13-го тура премьер-лиги с "Уфой" (0:1). Он отдал должное уфимцам.

– Очень сложный матч. Мы плохо приспособились к полю. Игра шла до ошибки, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Семина. – Мы ее допустили и потерпели поражение.

– Первый удар в створ "Локомотив" нанес на 69-й минуте. Что случилось с атакой?

– Нужно отдать должное защитникам "Уфы". Они очень плотно играли с нашими атакующими футболистами и своей самоотверженностью не позволили им проявить себя.

– Можно ли говорить, что у "Локомотива" регулярно возникают проблемы с командами типа "Уфы"?

– С "Уфой" у всех возникают проблемы, не только у нас. Они очень хорошо играют дома.

– Следующий матч с "Краснодаром"...

– В середине недели игра против "Шерифа", так что готовимся к ней. Ротация? Пока не могу сказать. Посмотрим по тренировкам, нужна она нам или нет.

Трансляция матча "Уфа" - "Локомотив"