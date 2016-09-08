17:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Ротенберг – парень работящий и работоспособный"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что защитник Борис Ротенберг должен быстро прийти в форму. По словам Семина, защитника, перешедшего в "Локомотив" из "Динамо" в конце летнего трансферного окна, отличает работоспособность, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– У Бориса Ротенберга есть конкретная позиция – крайний защитник, – сказал Семин. – Он может сыграть при разной расстановке. Но для начала ему надо набрать кондиции. Он уже вернулся в общую группу, посмотрим на него. Ротенберг – парень работящий, работоспособный. Должен быстро прийти в форму.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Platinum1991

Уже пора защитника Локомотива Бориса Ротенберга приглашать в сборную России по футболу! Однозначно! В Локомотиве Палыч ему поставит игру, а Станислав Черчесов впишет его в командную игру сборной! Желаем защитнику Локомотива Борису Ротенбергу больших футбольных достижений в клубе и сборной! Вперёд Борис! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - спортивная и ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!

17:34

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Материалы других СМИ