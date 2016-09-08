Юрий Семин: "Ротенберг – парень работящий и работоспособный"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" подчеркнул, что защитник Борис Ротенберг должен быстро прийти в форму. По словам Семина, защитника, перешедшего в "Локомотив" из "Динамо" в конце летнего трансферного окна, отличает работоспособность, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– У Бориса Ротенберга есть конкретная позиция – крайний защитник, – сказал Семин. – Он может сыграть при разной расстановке. Но для начала ему надо набрать кондиции. Он уже вернулся в общую группу, посмотрим на него. Ротенберг – парень работящий, работоспособный. Должен быстро прийти в форму.