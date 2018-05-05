Юрий Семин: "Россия - футбольная страна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0) отметил, что команда провела сложный чемпионат. Также он подчеркнул, что в этом сезоне на стадионы вернулись болельщики.

- Эдер должен был забить. Он забил решающий мяч на чемпионате Европы. В предыдущих играх ему просто не везло, - заявил Семин. - В целом чемпионат ровный. У нас нет "Барселоны" или "Баварии", которые постоянно выигрывают.

Это очень сложное чемпионство. Но главное - в нас поверили люди. У нас страна футбольная. Здесь полный стадион, в Краснодаре, в Питере, у "Спартака".

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"