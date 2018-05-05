Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0) отметил, что команда провела сложный чемпионат. Также он подчеркнул, что в этом сезоне на стадионы вернулись болельщики.
- Эдер должен был забить. Он забил решающий мяч на чемпионате Европы. В предыдущих играх ему просто не везло, - заявил Семин. - В целом чемпионат ровный. У нас нет "Барселоны" или "Баварии", которые постоянно выигрывают.
Это очень сложное чемпионство. Но главное - в нас поверили люди. У нас страна футбольная. Здесь полный стадион, в Краснодаре, в Питере, у "Спартака".
Edmundo.Baldivieso
Где-то по дороге из синагоги икнул Слуцкий...
19:35
Товарищ Бендер!
Уже шибанул
19:20
П_о_в_а_р_
Палыч Красава!!!!!!!!!!! В Спартак бы его...
19:19
Lennon
Напился перед прессухой?!
19:14
shpasic
в Перми ещё на Амкар - Локомотив пришёл полный стадион.
19:14
Flamenco
Юрий Семин: "Россия - футбольная страна" --- Павлович! не горячись, России это не грозить!!!
19:11