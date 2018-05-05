18:53 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Россия - футбольная страна"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0) отметил, что команда провела сложный чемпионат. Также он подчеркнул, что в этом сезоне на стадионы вернулись болельщики.

- Эдер должен был забить. Он забил решающий мяч на чемпионате Европы. В предыдущих играх ему просто не везло, - заявил Семин. - В целом чемпионат ровный. У нас нет "Барселоны" или "Баварии", которые постоянно выигрывают.

Это очень сложное чемпионство. Но главное - в нас поверили люди. У нас страна футбольная. Здесь полный стадион, в Краснодаре, в Питере, у "Спартака".

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Edmundo.Baldivieso

Где-то по дороге из синагоги икнул Слуцкий...

19:35

Товарищ Бендер!

Уже шибанул

19:20

П_о_в_а_р_

Палыч Красава!!!!!!!!!!! В Спартак бы его...

19:19

Lennon

Напился перед прессухой?!

19:14

shpasic

в Перми ещё на Амкар - Локомотив пришёл полный стадион.

19:14

Flamenco

Юрий Семин: "Россия - футбольная страна" --- Павлович! не горячись, России это не грозить!!!

19:11

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