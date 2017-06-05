Юрий Семин: "Результаты "Локо" не противоречивые, а достаточно хорошие"

2 мая. Сочи. "Урал" - "Локомотив" - 0:2. Юрий СЕМИН с трофеем за победу в Кубке России. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги совета директоров клуба, на котором было решено продлить контракт со специалистом еще на год. Напомним, что 70-летний Семин возглавил железнодорожников в августе 2016-го и завоевал с командой Кубок России, выведя "Локо" в групповой турнир Лиги Европы. В чемпионате России москвичи заняли восьмое место.

– Отчитались на совете директоров и продолжили сотрудничество дальше, – сказал Семин.

– Высшее руководство признало, что результат в сезоне противоречивый: с одной стороны, восьмое место в чемпионате России, с другой – победа в Кубке. Как восприняли данную оценку?

– Результаты не противоречивые, а достаточно хорошие.

– Задача на новый сезон такая – место в премьер-лиге не ниже пятого и выход в плей-офф Лиги Европы. Выполнимо?

– Цели должны быть подкреплены решениями и укреплением состава.

– Ваши пожелания по селекции совет директоров услышал?

– Всё услышали. (Сергей АСТАХОВ)

Работу Семина в "Локо" будут оценивать раз в три месяца