Юрий Семин: "Раз у "Локомотива" мало очков, значит, критика справедлива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что футболисты команды хорошо работают на тренировках, передает из Баковки корреспондент "СЭ" Ярослав СУСОВ. На данный момент железнодорожники располагаются на 12-м месте в премьер-лиге.

– В недавнем интервью вы сказали, что "Локомотив" может раскрыть какой-то секрет. Узнаем ли мы о нем в матче с "Анжи"?

– Каждый секрет связан с игроками, которые выйдут на футбольное поле. Мы в каждом матче пытаемся создать что-то новое.

– Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков сказал, что ему не нравится работоспособность некоторых игроков на тренировках и в матчах...

– У Анатолия есть свое мнение, которое он вправе высказывать, потому что он смотрит все сверху, с трибуны. Раз мало очков, то критика обязательна и справедлива.

– Сами замечали, что кто-то не дорабатывает на тренировках?

– Нет. На мой взгляд, в тренировочной работе все хорошо. В играх не совсем получается. Но если брать потенциальные возможности отдельных игроков, то они могут выступать лучше, чем сейчас. Этим мы сейчас и занимаемся, ведем беседы с игроками, работаем над этим.