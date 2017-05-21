 Юрий Семин: "Расширение лиги? Я не против". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Расширение лиги? Я не против"

0
0
0
0
3

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 30-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что не против расширения лиги. Он добавил, что предстоящий матч должен доставить удовольствие болельщикам.

– Подготовка к игре с "Зенитом" не отличалась ничем, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч ТВ". – Занятия носили восстановительный характер, а также были направлены на тактику. Футболисты могли и дальше продолжать сезон, но он заканчивается. Расширение лиги? Может быть…я не против.

"Зенит" – большая марка. В первую очередь, будет много людей на стадионе, как питерские болельщики, так и наши. Футболисты будут играть изо всех сил для болельщиков.

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

мы уже знаем, чего стоят его слова - Юрий Семин: "Ари поедет в Екатеринбург и забьет "Уралу"

15:09

dimitrius1

У нас куча классных футболистов.Может все-таки уменьшить лигу

15:04

dimitrius1

Правда из ума выжил

15:03