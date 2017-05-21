Юрий Семин: "Расширение лиги? Я не против"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 30-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что не против расширения лиги. Он добавил, что предстоящий матч должен доставить удовольствие болельщикам.

– Подготовка к игре с "Зенитом" не отличалась ничем, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч ТВ". – Занятия носили восстановительный характер, а также были направлены на тактику. Футболисты могли и дальше продолжать сезон, но он заканчивается. Расширение лиги? Может быть…я не против.

"Зенит" – большая марка. В первую очередь, будет много людей на стадионе, как питерские болельщики, так и наши. Футболисты будут играть изо всех сил для болельщиков.

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"